Promovendus Beerschot blijft verbazen en heeft nu twaalf op vijftien: “Zitten op grote roze wolk” Kristof De Cnodder

15 september 2020

08u59 0 Antwerpen Na de 5-2 zege tegen Racing Genk trekt Beerschot vrijdag als tweede in de stand naar leider Charleroi. Jawel, u leest het goed: na vijf speeldagen prijkt promovendus Beerschot met twaalf op vijftien op de tweede plaats in 1A. “We zitten op een grote roze wolk”, glundert Beerschotter Joren Dom.

Twaalf punten telt Beerschot inmiddels al. En dat terwijl men al drie keer tegen ploegen uit de G5 heeft gespeeld (Club Brugge, Standard en Racing Genk). Het strafste van al is misschien nog dat paars-wit zijn puntenaantal niet heeft gestolen. Maandagavond tegen Genk was de zege eens te meer dik verdiend.

“Het was een terechte overwinning”, beaamt Beerschots trainer Hernan Losada. “We zijn ook opnieuw vol voor de winst gegaan. De tegenstander maakt ons niets uit. Tegen Genk was ik eigenlijk enkel een tiental minuutjes ontevreden. Dat was vlak nadat zij met negen kwamen te staan (na de uitsluitingen van Cuesta en Bongonda, red.). Toen zat er niet veel lijn meer in het Genkse spel en net dat maakte het even wat moeilijker voor ons. Op dat moment konden ze zelfs milderen tot 3-2. Gelukkig pakten we nadien het spel terug in handen en konden we nog twee doelpunten maken.”

Meest productieve ploeg

Opvallend: Beerschot is momenteel de meest productieve ploeg in 1A (met elf gemaakte goals). En dat terwijl scoren in 1B een beetje een probleem was. “Vorig jaar hebben we veertien keer het doelhout getroffen”, merkt Losada op. “Die ballen vliegen er nu wel in. Hoe dat komt? Het is misschien een mix van geluk en vertrouwen. Hoe dan ook is het heel straf wat we als nieuwkomer in deze reeks presteren, met grotendeels de zelfde ploeg als afgelopen seizoen.”

Ook verdediger Joren Dom kan zijn ogen amper geloven. “Twaalf op vijftien: dat is bijna niet te vatten”, aldus Dom. “We blijven maar op die grote roze wolk zitten. Onze ploeg zit al maandenlang in een geweldige flow. In december vorig jaar zijn we beginnen winnen en eigenlijk is dat niet meer gestopt. We hebben intussen zo veel vertrouwen dat we op moeilijke momenten – zoals na de Genkse 3-2 – toch rustig kunnen blijven. Nu volgt er weer een match om naar uit te kijken. Ik ben benieuwd wat we kunnen brengen tegen Charleroi, momenteel de beste ploeg in België.” Zou Beerschot de scepter vrijdag kunnen overnemen?