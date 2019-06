Projectontwikkelaar dreigt Antwerpen te verlaten als ‘asociale maatregel’ er komt: “Appartementen worden tot 50.000 euro duurder.”



Jan Aelberts

20 juni 2019

15u40 3 Antwerpen Projectontwikkelaar Immpact dreigt ermee Antwerpen te verlaten. Reden van een eventueel vertrek is het opleggen van minimale oppervlaktes voor nieuwbouwwoningen. Volgens CEO van Immpact, Philippe Janssens, is dat een asociale maatregel. “Appartementen worden tot 50.000 euro duurder.”

Maandag buigt Antwerpen zich over een nieuwe regelgeving die stelt dat projectontwikkelaars in de Scheldestad geen 2-slaapkamer appartementen mogen bouwen die kleiner zijn dan 80 vierkante meter.

Als het Antwerpse schepencollege die maatregel goedkeurt, zal Immpact - één van de grootste vastgoedontwikkelaars in de regio - haar activiteiten in Antwerpen moeten terugtrekken en uit de stad verdwijnen. Volgens Immpact - en bij uitbreiding de vastgoedsector - gaat het om een “asociale maatregel”, die het creëren van betaalbaar nieuwbouw vastgoed niet meer mogelijk maakt in Antwerpen. En al zeker niet in de kansarmere buurten, waar oud patrimonium dringend moet omgezet worden naar energiezuinige nieuwbouw. Volgens berekeningen zou de maatregel compacte appartementen in Antwerpen tot 50.000 euro duurder maken.

De maatregel die het woonbeleid in Antwerpen wel eens danig zou kunnen veranderen, staat maandag allicht op de agenda van de Antwerpse gemeenteraad. Concreet gaat het om nieuwe normen rond minimale oppervlaktes voor nieuwbouwwoningen. Zo zou een appartement met één slaapkamer netto minimaal 60 vierkante meter groot moeten zijn, een appartement met twee slaapkamers 80 vierkante meter, een appartement met drie slaapkamers 110 vierkante meter en een huis met vier slaapkamers of meer 130 vierkante meter.

Twintig procent groter bouwen

In Leuven, Mechelen en Brussel bestaat een soortgelijke regel al langer, al is het voorstel in Antwerpen een stuk verregaander. Zo zou dit voor alle districten van Antwerpen betekenen dat het gros van de appartementen er gemiddeld 20 procent groter moeten gebouwd worden.

“Door minimale oppervlaktes op te leggen, hoopt het stadsbestuur meer gezinnen richting stad te trekken en kwalitatief wonen verder te bevorderen”, zegt CEO van Immpact, Philippe Janssens. “Maar in de prakijk zal men juist het tegenovergestelde bereiken: nieuwbouw in de stad zal onbetaalbaar worden voor de modale burger. Meer nog: de modale burger wordt op deze manier veroordeeld tot wonen in verouderde, milieu-onvriendelijke appartementen. Deze regel gaat bovendien in tegen alle nieuwe tendensen en de demografische vooruitzichten. Er zijn in onze maatschappij steeds meer singles, alleenstaanden en ouderen die grote appartementen niet kunnen betalen of net compacter willen wonen omdat het energiezuiniger is.”

Immpact, één van de grote spelers die onder andere het gros van de appartementen in en rond Park Spoor Noord en de Dam ontwikkelde, maakte samen met de sector de berekening en komt tot de conclusie dat de nieuwe regelgeving appartementen tot 50.000 euro duurder zou maken. Een appartement met één slaapkamer - verkocht aan net geen 150.000 euro - zou door de eventuele toekomstige maatregel verkocht moeten worden aan bijna 188.470 euro. Dat is een prijsstijging van 38.870 euro. Bij een appartement met drie slaapkamers zou dat zelfs een prijsstijging van 52.375 euro betekenen.

Moeilijke buurten

“Groter bouwen kost nu eenmaal geld”, zegt Janssens. “Wie dit soort zaken voorstelt, moet daar eerlijk in zijn: finaal zullen die extra kosten helaas worden doorgerekend aan de Antwerpse koper. Maar als gezinnen door deze maatregel straks 50.000 euro meer moeten betalen voor hun woning, zal dat op termijn betaalbaar vastgoed onmogelijk maken. Vooral in de buurten waar nu al een verouderde huisvesting is. In moeilijkere buurten zoals Hoboken, Merksem, Borgerhout, Berendrecht, enzovoort zullen straks geen ontwikkelingsinitiatieven meer genomen kunnen worden, omdat onbetaalbare nieuwbouw niet meer in overeenstemming zal zijn met de koopkracht binnen deze buurten.”

Al 60 jaar actief

Philippe Janssens, telg van een Antwerpse vastgoedfamilie die al 60 jaar actief is in de stad en intussen uitgroeide tot één van de belangrijkste ontwikkelaars van betaalbare appartementen in Antwerpen, overweegt intussen drastische stappen als het effectief zover komt. Als de maatregel effectief wordt goedgekeurd, zal het bedrijf Antwerpen allicht verlaten.

Ook UPSI-BVS, de beroepsvereniging van de projectontwikkelaars in ons land, is ongerust over de hangende beslissing die mogelijk wordt genomen. Zij hebben hun opmerkingen doorgegeven aan het stadsbestuur en zijn op dit moment in overleg om tot een aanvaardbare oplossing te komen.