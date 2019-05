Projectleiders Runcvoorthof geven stand van zaken tijdens infomoment Jan Aelberts

24 mei 2019

17u25 0 Antwerpen Het Runcvoorthof in Merksem krijgt een nieuwe bestemming. Wie op de hoogte wil blijven van de stand van zaken, kan maandag aansluiten tijdens een infomoment van de projectleiders van AG VESPA.

In de kasteel- en dienstvleugel komen 7 huurwoningen. De kloostervleugel wordt via een oproep tot erfpacht op de markt gebracht. Het koetshuis krijgt na renovatie een commerciële invulling. Ook het openbaar domein wordt heraangelegd. Hoever het project gevorderd is, kan je maandag horen tijdens het infomoment. Afspraak om 17 uur in Scoutslokaal den 61, in de Terlindenhofstraat 204.

