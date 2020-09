Projecten Burgerbegroting 2021 zijn bekend AMK

25 september 2020

16u49 0 Antwerpen Voor de zevende keer beslisten burgers in district Antwerpen zelf over de verdeling van tien procent van de volledige begroting, oftewel 1,4 miljoen euro. In de lente bepaalden de inwoners welke thema’s belangrijk voor hen zijn en hoeveel geld elk thema krijgt. Tijdens de zomer dienden burgers honderden projecten in. Van 1 tot en met 24 september werd online beslist welke projecten effectief geld krijgen in 2021.

Maar liefst 5.851 inwoners kozen samen uit 220 ingediende projecten, verspreid over acht thema’s. Voor vier thema’s (betere voetpaden, toegankelijkheid van het openbaar domein, zilveren linten en ondersteuning bewonersgroepen) was er voldoende budget om alle ingediende projecten uit te voeren (25 projecten in totaal). Van de 220 projecten die werden ingediend worden er volgend jaar 95 uitgevoerd.

Districtsschepen van Burgerbegroting Femke Meeusen is tevreden: “Met 5.851 digitale stemmers heeft een recordaantal bewoners deelgenomen aan deze laatste stap van de Burgerbegroting. Samen waren ze goed voor maar liefst 28.028 stemmen. Vanuit alle wijken en postcodes werd er gestemd en dus ook beslist over 10% van ons volledige districtsbudget. Ik kijk nu alvast uit naar de concrete realisaties die in 2021 zullen plaatsvinden in ons district.”

Je vindt een overzicht van de gekozen projecten op doemee.burgerbegroting.be.