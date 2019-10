Proeven van 200 verschillende bieren op Modeste Bier Festival AMK

02 oktober 2019

14u14 2 Antwerpen Bierliefhebbers moeten dit weekend in brouwerij De Koninck zijn. De stadsbrouwerij organiseert namelijk voor de negende keer het Modeste Bier Festival, waar meer dan 25 kleine Belgische brouwers maar liefst 200 verschillende bieren voorstellen.

Behalve bier degusteren, kan je ook een kijkje nemen bij één van de andere kraampjes: juwelen en kleding (uiteraard in bierthema), een biertombola en lekker eten maken zo het feestweekend compleet. Wie wil kan de Stadsbrouwerij ontdekken tijdens een tour, en ook de De Koninck Smaakmakers zetten de deuren van hun atelier of shop wagenwijd open. Nog een extraatje: Sven Dekleermaeker, meesterbrouwer van De Koninck, laat bezoekers een ‘specialleke’ proeven dat maar liefst 14 maanden op rumvat zat in de historische kelders van de Antwerpse brouwerij.

Net als vorig jaar vindt het Modeste Bier Festival plaats in de gebouwen van Stadsbrouwerij De Koninck in Antwerpen. Je koopt er voor €5 euro een proefglaasje, dat je voor €1 of €2 per proevertje kan laten vullen. En de naam? Het bierfestival is een eerbetoon aan Modeste Van den Bogaert, die vlak na de Tweede Wereldoorlog bij brouwerij De Koninck terechtkwam en deze meer dan 50 jaar met hart en ziel leidde. ‘Modeste’ betekent bescheiden en daarom zijn het de kleine Belgische brouwers die tijdens het festival de kans krijgen om hun bieren voor te stellen.