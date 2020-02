Procureur vordert acht jaar cel voor uithaling van halve ton cocaïne Patrick Lefelon

20 februari 2020

18u26 0 Antwerpen Een man die als koerier werkte in de haven, schrok behoorlijk toen hij donderdag de strafeis van de procureur hoorde: 8 jaar cel. Ozkan K. was in december 2017 op heterdaad betrapt toen hij met een handlanger ruim 500 kg cocaïne had opgehaald op de fruitkaai in de haven. Enkele bemanningsleden hadden geholpen om 25 sportzakken met coke over te laden in de bestelwagen van Ozkan K.

Advocaat Johan Platteau die Ozkan K. verdedigde: “Mijn cliënt werkte voor een koerierdienst en kwam wel eens in de haven. Daar werd hij opgemerkt door die drugsbende die hem onder druk zette. Hij moest meewerken of er zou hem of zijn familie iets overkomen. De mannen kwamen bij hem thuis aanbellen, kenden het adres van zijn ouders, wisten zelfs de voornaam van zijn kindje.Hij had zoveel schrik dat hij niet durfde weigeren. Daarom is hij die zaterdagochtend heel vroeg met een handlanger van de bende naar de fruitkaai gereden. Een eenmalige uitschuiver. Ze laadden de cocaïne in de bestelwagen en reden weg. Op de Vosseschijnweg heeft de politie hem klemgereden.”

De man beloofde de rechter dat hij nooit nog een voet in de Antwerpse haven zou zetten. Hij zou zelfs niet meer durven. Vanuit zijn nieuwe job probeerde hij zijn leven terug op te bouwen. Hij vroeg om een straf met uitstel.

Procureur Ken Witpas geloofde het verhaaltje over de bedreigingen en de eenmalige uitschuiver niet echt. Hij merkte op dat de Ozkan K. tegenwoordig in de haven van Rotterdam werkt. “Zijn de bedreigingen in Rotterdam niet nog groter?”, gooide hij de verdachte voor de voeten.

Gevat in Spanje

De procureur vordert 8 jaar cel tegen Ozkan K. en ook de Marokkaanse handlanger Youssef E.G. Youssef E.G. kon wegvluchten toen de politie hen klemreed maar werd later gepakt in Spanje. De man zit in Nederland in de gevangenis op verdenking van een poging doodslag.

Advocaat Johan Van Genechten die Youssef E.G. bijstaat, vocht de feiten niet aan. “Mijn cliënt staat op de laagste trede van deze drugsorganisatie. Hij is zelfs zo dom om zijn paspoort te laten kopiëren om een valse Alfapass aan te maken. De man zit al twee jaar in de cel. Ik vraag voor hem een straf in overeenstemming met zijn rol. Acht jaar is buiten proportie.”

De rechtbank doet uitspraak op 19 maart.