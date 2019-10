Proces Pokémon-moord: Van Den Broeck toont op pop hoe hij slachtoffer heeft gewurgd ttr Patrick Lefelon

22 oktober 2019

10u01 39 Antwerpen Het proces over de Pokémon-moord gaat vandaag verder. De 27-jarige Jonny Van Den Broeck wordt beschuldigd van de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Het meisje was twee jaar geleden verdwenen, nadat ze met hem had afgesproken om Pokémonfiguurtjes te ruilen. Ze werd twee dagen later dood teruggevonden in de binnentuin van zijn appartementsgebouw in Antwerpen. Volg hieronder live het proces over de Pokémon-moord.

Antwerpen is vermoedelijk aan nog erger ontsnapt. Op het moment dat hij net de put met het lijk van Shashia Moreau er in had dicht gegooid, was de seksueel geobsedeerde Jonny Van Den Broeck al weer aan het chatten met een meisje dat “naar zijn Pokémon moest komen zien”. Ook voor dodelijke “wurgseks”? “Daar kan ik geen uitspraken over doen”, zei beschuldigde gisteren ontwijkend.

Vandaag getuigen onder meer de moeder, de vader, de stiefvader en de broer van het slachtoffer. Er zal ook een pop naar het proces worden gebracht, waarop Van Den Broeck moet tonen hoe hij Shashia gewurgd heeft.