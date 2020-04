Proces over twaalf jaar oude moord op autohandelaar wordt uitgesteld BJS/BLG

01 april 2020

17u50 0 Antwerpen Het proces over de moord op autohandelaar Steve Huypens (38), dat in mei van start zou gaan, wordt uitgesteld door de coronacrisis. Dat is woensdag bekendgemaakt op de preliminaire zitting. Beschuldigde Fred Wittig werd intussen wel uitgeleverd door Duitsland. De vijftiger zit in de gevangenis van Antwerpen, maar was door de coronamaatregelen niet overgebracht naar het justitiepaleis.

Steve Huypens werd op 30 november 2007 met drie kogels afgemaakt in zijn zaak P&S Cars aan de Turnhoutsebaan in Schilde. Op 12 december 2007 werd zijn toen 18-jarige zoon Kevin opgepakt. Hij was lange tijd verdachte nummer één, tot de Duitse mecanicien Fred Wittig in beeld kwam.

Wittig, die nog achter de autohandel van Huypens gewoond had, werd begin juli 2008 opgepakt in het Spaanse Mallorca voor de moord op een Turkse autohandelaar in Duitsland. Bij een huiszoeking werd toen ook het wapen teruggevonden waarmee Huypens werd doodgeschoten. Zoon Kevin werd daarop meteen vrijgelaten, na acht maanden onschuldig in de cel te hebben gezeten.

Wittig werd in 2009 tot levenslang veroordeeld voor de moord op de autohandelaar in Duitsland. De Duitse autoriteiten deden jaren moeilijk over zijn uitlevering aan België, waardoor het pas ruim twaalf jaar na de feiten tot een assisenproces kan komen.

Volksjury

Op 5 mei zou normaal gezien de volksjury worden samengesteld, waarna het eigenlijke proces op 8 mei van start zou gaan. Het coronavirus heeft echter stokken in de wielen gestoken. Assisenvoorzitter Dirk Thys maakte woensdag bekend dat het proces pas op latere datum zal doorgaan. Wanneer is nog niet duidelijk.

Woensdag werd beslist dat ook het assisenproces over de moord op Nancy De Landtsheer uit Deurne niet op 25 mei van start zal gaan. Vorige week werden ook al de assisenprocessen over de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Bouwel en over de moord op Abeba Teumezgi Mebrahtom uit Antwerpen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Proces stilgelegd

Het enige assisenproces dat er nu nog over blijft is de roofmoord op Leopoldine De Decker (76) uit Antwerpen, dat door de coronacrisis vlak voor de pleidooien werd stilgelegd. Indien mogelijk wordt dat, nog voor het gerechtelijk verlof plaatsvindt, verder afgewerkt.

Door het uitstel staan er nu al twaalf assisenzaken in de wachtrij om behandeld worden. “Een organisatorische nachtmerrie”, klinkt het op het hof van beroep.