Probleemzoeker met alarmpistool opgepakt in Antwerpen-Noord Sander Bral

17 juli 2020

23u30 0 Antwerpen Bij een schermutseling in de Columbiastraat in Antwerpen-Noord heeft iemand mogelijk met een alarmpistool geschoten nadat hij zelf lichtgewond raakte. Volgens getuigen was de man zelf al heel de tijd problemen aan het zoeken in de buurt op verschillende plekken. Hij werd gearresteerd door de politie en meegenomen.

De lokale politie heeft vrijdagavond een man van de straat geplukt die voor problemen zorgde in de Columbiastraat en omgeving. “Rond vijf na tien begonnen er verschillende oproepen binnen te komen”, zegt Sven Lommaert van de politie. “Een man startte op verschillende locaties discussies en in de Columbiastraat mondde één van die ruzies uit tot een vechtpartij.”

Alarmpistool

“Daarbij raakte de uitdager zelf lichtgewond. Volgens getuigen zou hij daarop een wapen getrokken hebben dat leek op een alarmpistool. Aangezien we dat wapen niet gevonden hebben op de locatie, kunnen we dat niet bevestigen en weten we dus ook niet of er geschoten is. Er raakte alleszins niemand anders gewond tijdens het dispuut.”

“De verdachte man werd gearresteerd en voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht”, gaat Lommaert verder. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is en wie nu precies wat heeft gedaan. Volgens getuigen had de verdachte te veel gedronken. Momenteel lijkt het om een uit de hand gelopen dronkenmanstoestand te gaan.”