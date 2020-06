Privébootje raakt waterbus: vier personen belanden in Schelde

CVDP

23 juni 2020

22u58 1 Antwerpen Op de Schelde in de buurt van het Steenplein is dinsdagavond een waterbus in aanvaring gekomen met een privébootje.

“De eerste melding van het ongeluk kwam om iets voor tien uur binnen”, zegt de woordvoerder van de federale politie. “De waterbus kwam in aanvaring tegen een kleine boot ter hoogte van het Steen op de kaaien.” De vier personen op de speedboot vielen in de Schelde, maar geraakten ongedeerd uit het water. Er was geen medische verzorging nodig.

Volgens een getuige was de kapitein van het privébootje dronken, maar dat werd nog niet bevestigd door de politie.



