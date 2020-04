Prinses Eléonore belt met bewoners Antwerps woonzorgcentrum De Gulden Lelie Jan Aelberts

19 april 2020

21u39 0 Antwerpen Prinses Eléonore belde zondagavond met enkele bewoners in woonzorgcentrum De Gulden Lelie van Zorgbedrijf Antwerpen. Ze stak zo de senioren een hart onder de riem. “Een zeer leuk initiatief”, zei bewoonster Francine Huybrechts na het gesprek. Ook de andere bewoners waren enthousiast.

Bij de koninklijke familie is iedereen begaan met woonzorgcentrumbewoners die momenteel geen bezoek kunnen ontvangen van hun familie. Sommige senioren hebben bovendien jammer genoeg geen familie meer om hen een hart onder de riem te steken of ze hebben weinig contact met familie of vrienden. Enkele van hen kregen zondagavond een onverwacht telefoontje: ze hadden prinses Eléonore, dochter van koning Filip en koningin Mathilde, aan de lijn.

“Uniek”, zei Marcel Seyen. “Ik heb ooit kennisgemaakt met koning Filip op handelsmissie in Marokko en nu krijg ik een telefoontje van prinses Eléonore. Ik heb nog weinig contact met mijn familie: het doet deugd om eens met iemand aan de telefoon te spreken.”

Ook Francine Huybrechts vond het een zeer fijn initiatief. “En leuk om vast te stellen dat prinses Eléonore een 12-jarige dame is met hobby’s, interesses en verwachtingen zoals alle kinderen van haar leeftijd”, zei ze na afloop.

De bewoners genoten zichtbaar van de koninklijke aandacht, al was het soms ook wat onwennig: bellen met een smartphone en dan nog met een prinses. “Ik wist niet goed wat ik moest zeggen”, zei Leen Weynmans na het telefoongesprek. “Ik vond het wel heel spannend.”

René Tuelinckx vatte het zo samen: “Zo leuk. Zij een prinses en ik een gewone burgerjongen.”