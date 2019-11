Prins Laurent bezoekt Antwerpse galerij en krijgt hondenportret van kunstenaar Thierry Poncelet BJS

17 november 2019

12u57 0 Antwerpen Prins Laurent (56) heeft zaterdag de Antwerpse WM Gallery bezocht. Hij kwam er een kunstwerk van Thierry Poncelet ophalen. Het schilderij van een hond wordt geveild ten voordele van de Stichting Prins Laurent, die binnenkort haar 25ste verjaardag viert met een gala in het Brusselse Egmontpaleis.

Prins Laurent ging langs bij WM Gallery, waar momenteel een expo loopt over het werk van Thierry Poncelet (73). Het handelsmerk van de Brusselse kunstenaar is de ‘Arostochien’, portretten van een mens waarbij het hoofd vervangen is door de kop van een hond. Poncelet gaat op veilingen, in antiekwinkels en openbare verkopingen steevast op zoek naar achttiende- en negentiende-eeuwse portretten. Daarna overschildert hij het gezicht door dat van een hond, of soms een kat.

Een van de werken van de wereldbefaamde schilder wordt geschonken aan prins Laurent, een grote fan van Poncelet. Het schilderij zal volgend jaar geveild werden ten voordele van de Stichting Prins Laurent, dat in haar vijf dispensaria in België meer dan 12.000 dieren per jaar verzorgt.

De expo van Thierry Poncelet loopt tot eind december in WM Gallery in de Wolstraat 45 in Antwerpen. Open van donderdag tot en met zondag van 13 en 18 uur.