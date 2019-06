Primeur voor haven: sensoren meten voortdurend vervormingen in asfalt BJS

25 juni 2019

14u44 0 Antwerpen Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen beginnen woensdag met de aanleg van een nieuwe, baanbrekende weg met proefsecties. Ter hoogte van het voormalige Delwaidedok komen sensoren in de wegstructuur die constant de vervorming van het asfalt meten.

“Er worden twee verschillende asfaltmengsels achter elkaar aangelegd in de weg, met zowel in de fundering als in de asfaltlagen glasvezelsensoren. Deze sensoren monitoren de vervormingen permanent, op korte en lange termijn én voor alle verkeerstypes, voor beide mengsels”, legt professor wegenbouw Wim Van den bergh (UAntwerpen) uit. “Op middellange termijn kunnen vervolgens asfaltmengsels ontworpen worden met een optimale weerstand tegen zware vrachtwagens. Hierdoor zullen de verhardingen een langere levensduur kennen én is herstelling minder nodig.”

Havenbedrijf Antwerpen koos voor een nieuwe zijstraat van de Antwerpsebaan, vlak bij het voormalige Delwaidedok, als proeftuin voor technologische innovaties.