Primeur: Antwerps stadsbestuur sluit cannabiswinkel wegens drugshandel BJS

10 december 2019

14u52 0 Antwerpen In Antwerpen is voor het eerst een cannabiswinkel gesloten wegens drugshandel. CBD Point op de Belgiëlei ging op bevel van de burgemeester dicht na de vondst van 58 zakjes van 2 gram cannabiskruid, 8 hennepbloemen en verschillende grote strijkzakken met cannabiskruid. De producten hadden een THC-waarde hoger dan de wettelijke grens van 0,2 procent.

Het Antwerpse stadsbestuur pakt uit met een primeur. Het bevestigde een besluit van burgemeester Bart De Wever (N-VA) om een cannabiswinkel – het gaat om CBD Point in de Belgiëlei - te sluiten wegens drugshandel. Het is de eerste keer dat de burgemeester een CBD-zaak laat sluiten. CBD Point blijft gedurende zes weken dicht, vanaf 11 december tot en met 21 januari 2020.

Bij een laboratoriumtest uitgevoerd door het NICC bleek opnieuw dat enkele stalen een hoger THC-gehalte bevatten dan de toegelaten norm. De zaak werd daarop gerechtelijk verzegeld. Johan Vermant

De CBD-shops, ‘cannabiswinkels’ in de volksmond, verkopen producten op basis van cannabidiol (CBD). Dat is een stof die voorkomt in de cannabisplant, maar niet psychoactief is. Omdat de stof niet wordt gezien als een verdovend middel, is op het randje van de wet een legale cannabisbusiness kunnen ontstaan.

Controle

De sluiting van CBD Point komt er na een controle door de politie. Daarbij werden 264 zakjes van 2 gram cannabiskruid, verschillende hennepbloemen, 4 grote strijkzakken cannabiskruid en 84 flesjes CBD-olie in beslag genomen. “Uit testen door de dienst Douane en Accijnzen én het FAVV is gebleken dat 58 zakjes van 2 gram cannabiskruid, 8 hennepbloemen en verschillende grote strijkzakken met cannabiskruid een THC-waarde hadden die hoger lag dan de wettelijk toegelaten 0,2 procent”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Bij een laboratoriumtest uitgevoerd door het NICC bleek opnieuw dat enkele stalen een hoger THC-gehalte bevatten dan de toegelaten norm. De zaak werd daarop gerechtelijk verzegeld.”

Uitbatingsreglement

De CBD-winkels schieten in Antwerpen, net zoals elders in Vlaanderen, als paddenstoelen uit de grond. Godbetert zanger Ian Thomas opende afgelopen zomer zelfs een pop-upcannabisshop in de bekende Antwerpse Kloosterstraat. Om wildgroei tegen te gaan, heeft het Antwerpse stadsbestuur nu beslist dat CBD-winkels voortaan aan dezelfde uitbatingsreglementen moeten voldoen als belwinkels, telecomwinkels, shishabars, nachtwinkels en club-vzw’s. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen de CBD-winkels in Antwerpen vanaf 1 januari 2020 ‘vergunningsplichtig’ zijn.

CBD-shops krijgen bij het toekennen van de uitbatingsvergunning dus strenge voorwaarden opgelegd. Zo kunnen de cannabiswinkels zich bijvoorbeeld enkel vestigen op minimaal 250 meter van een andere CBD-shop of inrichtingen zoals scholen, jeugdhuizen of lokalen van jeugdverenigingen. CBD-shops moeten daarnaast verplicht correcte informatie aanbieden over onder meer de samenstelling, gezondheidsvoorschriften en gevaren van de aangeboden producten. Verkoop van CBD-producten aan minderjarigen is ook ook ten strengste verboden.