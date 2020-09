Primeur: Antwerpen is eerste stad die het mogelijk maakt vergunningen en premies aan te vragen via Vlaams e-loket ADA

08 september 2020

10u13 0 Antwerpen De stad Antwerpen is de eerste lokale overheid die het haar ondernemers mogelijk maakt om stedelijke vergunningen, premies, producten en diensten ook aan te vragen via het Vlaamse e-loket. Zo vinden ze op één digitale locatie alles wat ze nodig hebben van verschillende overheden. Het aanbod wordt verder uitgebreid.

Het Vlaamse e-loket voor ondernemers, een initiatief van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), is bereikbaar via www.e-loketondernemers.be. Op dit overkoepelend digitaal platform kunnen ondernemers dossiers aanvragen en opvolgen van verschillende Vlaamse overheidsdiensten: de kmo-portefeuille, diverse coronamaatregelen, groei- en logiessubsidies, aanwervingsincentives, ... Verder kunnen ze onder meer bekijken welke steun ze al gekregen hebben via deze overheidsdiensten. Het e-loket wordt nog uitgebreid met producten en diensten van andere agentschappen en van lokale besturen.

De stad Antwerpen is de eerste lokale overheid die in het Vlaamse project stapt. Het grootste deel van de stedelijke vergunningen, premies, producten en diensten die op het e-loket van www.ondernemeninantwerpen.be staan vermeld zoals de horecavergunning, de marktstandplaats en de renovatietoelage voor handelspanden, kunnen nu ook aangevraagd en opgevolgd worden via het Vlaamse e-loket voor ondernemers. In de komende maanden wordt het Antwerpse aanbod dat via het Vlaamse e-loket voor ondernemers kan worden aangevraagd en geraadpleegd, verder vervolledigd.