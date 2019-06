Pretparkenwebsite: “Zoo en Plopsa kandidaat om Comics Station over te nemen” BJS

14 juni 2019

14u18 0 Antwerpen ZOO Antwerpen en Plopsa zijn kandidaat om Comics Station, het rond stripfiguurtjes opgebouwde pretpark in het station Antwerpen-Centraal, over te nemen. Dat meldt de pretparkwebsite Looopings. Vorige maand raakte bekend dat Comics Station in slechte papieren zit.

De financiële problemen bij Comics Station raakten vorige maand bekend. Nazicht van de jaarrekeningen leert ons dat het pretpak in 2017, het eerste jaar, een verlies van 1,9 miljoen euro noteerde. Vorige jaar bedroeg het verlies liefst 2,7 miljoen euro. Als een van de voornaamste redenen van de malaise worden tegenvallende bezoekersaantallen genoemd.

Volgens Looopings tonen zowel de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA), waartoe Zoo Antwerpen behoort, als Plopsa Group nu interesse om Comics Station over te nemen. Beide partijen willen (of kunnen) dat nieuws echter niet bevestigen.

Evenementenlocatie

KMDA is, volgens Looopings, van plan om de theaterzaal van Comics Station uit te breiden, van 150 naar 400 zitplaatsen, om zo over een nieuwe volwaardige evenementenlocatie te kunnen beschikken. Als Plopsa, dat in binnen- en buitenland al zes pretparken beheert, de nieuwe eigenaar wordt, kunnen de personages van Studio 100 aan Comics Station toegevoegd worden.

Comics Station opende in april 2017 de deuren. Het indoor strippretpark telt een zestigtal attracties in zes themazones die telkens rond één bekende Belgische stripfiguur of -familie zijn opgebouwd: De Smurfen, Suske & Wiske, Jommeke, Lucky Luke, De Kiekeboes en Urbanus. Vier maanden na de opening kondigde Comics Station aan dat het zijn 50.000ste bezoeker had ontvangen. Toen werd de ambitie uitgesproken om te groeien tot 200.000 bezoekers per jaar.