Poule & Poulette via takeaway? Ga voor de vol-au-vent

Antwerpen

Niet meer op restaurant gaan betekent plotseling ook álle dagen koken. Voor wie niet verder komt dan pasta-pesto of een blik soep opwarmen is er gelukkig nog takeaway. Voor de typischekost is dat aanbod eerder beperkt maar bij Poule & Poulette vind je toch nog je kiek op grootmoeders wijze. Lees hier meer restaurantrecensies uit betere tijden toen we wel nog uit eten konden.