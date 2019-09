Postbode van Virton is al 40 jaar fan van Beerschot: “Leuk dat mijn ploeg eens naar Virton komt” Kristof De Cnodder

19 september 2019

In het voetbal staat Beerschot dit weekend voor zijn verste verplaatsing van het seizoen: 232 kilometer enkele rit richting Virton. Terwijl veel Beerschotfans opkijken tegen de trip naar het uiterste zuiden van België, wrijft één paars-witte supporter zich in de handen. Daniël Erpelding (52) woont immers op een boogscheut van het Virton-stadion.

Een Beerschotsupporter in de provincie Luxemburg? Het bestaat dus echt. En neen, het gaat hier niet om een uitgeweken Antwerpenaar. Daniël Erpelding is geboren en getogen in de meest zuidelijke streek van ons land, de Gaume.

“Ik supporter al veertig jaar voor Beerschot”, vertelt Daniël, die in het dagelijkse leven postbode is in Virton. “Kijk, er speelde nog nooit een ploeg uit de provincie Luxemburg in de hoogste klasse. Wie van voetbal houdt, gaat het dus wat verder van huis zoeken. Terwijl mijn schoolvriendjes destijds kozen voor Anderlecht en Standard, werd ik zelf verliefd op Beerschot. Mijn vroegere dorpsgenoot Christian Delcorde voetbalde er in de jaren zeventig aan de zijde van de grote Juan Lozano en dat triggerde me. Verder sprak het technisch verzorgde voetbal dat Beerschot altijd probeert te brengen me aan. Los daarvan is Beerschot gewoon een sympathieke en familiale club.”

In zijn jonge jaren geraakte Daniël op een camping bevriend met leeftijdsgenoot Dirk Verhoeven, die dicht bij Beerschots Olympisch Stadion woonde. “Dat was heel handig. Als ik dan eens naar een thuismatch ging kijken, kon ik bij Dirk en zijn familie blijven logeren”, gaat Daniël verder. “Nu trek ik een handvol keer per seizoen naar Antwerpen en ga ik nadien terug met de trein of met de auto. Op de motorkap en achterruit van mijn wagen plakt trouwens een sticker met het oude logo van Beerschot. Ik ben dus echt wel vrij fanatiek (lacht). Soms neem ik mijn gezin of een paar vrienden uit Virton mee. Mijn gezelschap raakt altijd weer onder de indruk van de sfeer op het Kiel.”

Zelfs toen Beerschot in 2013 failliet ging en in eerste provinciale een doorstart maakte, haakte Daniël niet af. “Ik ben altijd blijven komen. Onder andere de eerste titelmatch na de herstart was een ongelooflijke ervaring”, blikt Daniël terug. “Ondertussen legde het nieuwe Beerschot een hele weg af. 1A is het uiteindelijke doel, maar ik ben al blij dat we nu al opnieuw meedoen in het profvoetbal.”

Verder is Daniël tevreden dat zijn favoriete ploeg dit weekend eens in Virton op bezoek komt. “Een leuk vooruitzicht”, glundert Daniël. “Het stadion van Virton ligt op slechts een paar kilometer van mijn deur. Maar hoewel ik veel mensen ken in Virton zet ik me zaterdag gewoon in het bezoekersvak. Dat hoort nu eenmaal zo. En nu maar hopen dat Beerschot zeker niet verliest, want dan ga ik het maandag tijdens mijn postronde mogen horen”, besluit Daniël met een vette knipoog.