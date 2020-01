Port of Antwerp Night Marathon trekt langs vier districten en iconische gebouwen: “lopers lopen letterlijk de Antwerpse nacht in” David Acke

08 januari 2020

12u10 0 Antwerpen De eerste editie van de Port of Antwerp Night Marathon op 12 september 2020 start op de Vlaamsekaai, doet vier Antwerpse districten aan, passeert langs tal van iconische gebouwen en finisht aan het evenementenplein aan de Scheldekaaien Sint-Andries.

De Port of Antwerp Night Marathon gaat om 19 uur van start op zaterdag 12 september, een uur voor zonsondergang. De lopers lopen dus letterlijk de nacht én de Antwerpse binnenstad tegemoet. Het parcours situeert zich volledig op Rechteroever in de districten Antwerpen, Hoboken, Berchem en Borgerhout. Vanaf de start op de Vlaamse Kaai trekken de lopers zuidwaarts richting de olympische wijk op het Kiel. Via de Bolivartunnel onder het Vlinderpaleis gaat het opnieuw noordwaarts.

Het wordt voor de deelnemers genieten van de passages langs iconische Antwerpse landmarks als het Centraal Station, de Boerentoren, het MAS en het Havenhuis. De laatste lus van het parcours loopt via het Havenhuis langs de Schelde tot op de Grote Markt en zo in rechte lijn naar de finish aan het evenementenplein aan de Scheldekaaien Sint-Andries.

Het gaat om 42 (of 21) unieke kilometers, oftewel 1 grote ronde. De vorm van het parcours in de binnenstad maakt het voor de toeschouwers heel makkelijk om de lopers meermaals in actie te zien. Ook voor de deelnemers aan de Port of Antwerp Night Marathon Relay biedt het compacte parcours veel voordelen. Zo zullen alle aflossingspunten op wandelafstand van de start- en finishzone liggen: op de Amerikalei, aan het Operaplein en op de Oudaan. Ook de halve marathon blijft in het hart van de stad, in de zone tussen Vlinderpaleis en Havenhuis. De talrijke animaties langs het parcours met muziekbands en dj’s zullen bij deelnemers en supporters voor een geweldige vibe zorgen. Port of Antwerp wordt de partner van de nieuwe Antwerpse stadsmarathon.

Al 3.000 inschrijvingen

Al bijna 3.000 lopers hebben zich ingeschreven voor de Port of Antwerp Night Marathon, Half Marathon of Relay. Ruim 20% van de deelnemers komt uit het buitenland. 28 verschillende nationaliteiten schreven zich al in. Online inschrijven kan via www.portofantwerpnightmarathon.com.

De organisatie van de Antwerp Night Marathon en Port of Antwerp zijn een engagement voor meerdere jaren aangegaan. “Wij zijn trots om partner te zijn”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Sportevenementen zoals deze brengen mensen samen en dat sluit perfect aan bij onze identiteit als Port of Antwerp. Bovendien zet het onze stad én haven op een mooie en sportieve manier in de kijker bij een internationaal publiek. Natuurlijk ben ik ook zeer tevreden dat het parcours langs ons Havenhuis komt, wat immers is uitgegroeid tot één van de iconen van onze stad.”

Programma

- Vrijdag 11 september

16-20 uur: opening expo en afhalen deelnamepakket

- Zaterdag 12 september

10 uur: opening expo en afhalen deelnamepakket

18.30 uur : start Port of Antwerp Night Half Marathon

19 uur: start Port of Antwerp Night Marathon & Port of Antwerp Night Marathon Relay (10,7 – 11,5 – 7 – 13 km)

1 uur: aankomst laatste finisher

Meer info op www.portofantwerpnightmarathon.com.