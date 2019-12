Exclusief voor abonnees Pornoschrijver Frank Van Dijck (84) blikt terug: “Mijn verhalen waren vaak autobiografisch” Caroline Van de Pol

11 december 2019

14u43 0 Antwerpen In de Hendrick Conscience erfgoedbibliotheek loopt tot 14 februari de expo ‘Porno, pulp en literatuur’. Antwerpenaar Frank Van Dijck (84), schrijver van verschillende pornoromans, vertelt met veel plezier over de hoogtijden van pornoliteratuur en zijn ervaringen met vrouwen.

“Wil je iets drinken? Ik heb wijn, wodka, rum, gin en whisky in mijn kast staan.” Frank haalt een glas tevoorschijn waarop kamasutrastandjes staan afgebeeld en schenkt in. De pornoschrijver op rust woont sinds begin dit jaar in het woon-zorgcentrum in de Arthur Goemaerelei 18. “Ik ben hier graag want ik word bediend als een koning en kan in de gym oefeningen doen om fit te blijven.”

