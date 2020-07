Populaire Hasseltse kaneelbroodjes van PEAS komen als take-away naar Antwerpen Annelin Marien

03 juli 2020

16u25 2 Antwerpen Goed nieuws voor de Antwerpse liefhebbers van veganistische cinnamonrolls: de populaire kaneelbroodjes van PEAS in Hasselt komen op vrijdag 24 en 31 juli naar Antwerpen in een take-away PEAS BOX. Een Antwerpse winkel van PEAS staat gepland voor 2021.

Els Berx en Davy Rosiak openden twee jaar geleden een eerste winkel van PEAS in Hasselt. Het concept: vegan cinnamonrolls met verschillende toppings, zoals speculoos-amandel of chocolade-pindakaas. Normaal gezien zou PEAS dit jaar een nieuwe vestiging openen in Antwerpen, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor: de Antwerpse PEAS zal dus pas in 2021 kunnen openen.

Maar niet getreurd: op vrijdag 24 en 31 juli kunnen Antwerpenaars exclusief een PEAS BOX ophalen in de co-workingspace GIRLSMODE op de Ankerrui 12. In de box zitten vier verschillende rolls: speculoos met geroosterde amandelschilfers, chocolade icing met chocoladeschilfers, aardbei en lemon poppyseeds. Je kan de box enkel vooraf online bestellen en betalen via de website. Er kan ter plekke niks gekocht worden, afhalen kan telkens tussen 13.30 en 18 uur.