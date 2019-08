Poppy is eerste platform van Europa dat drie soorten vervoer aanbiedt in één app CVDP

01 augustus 2019

16u26 0 Antwerpen De start-up Poppy lanceerde begin vorig jaar een autodeelconcept met elektrische wagens in Antwerpen. Na een half jaar voegden ze deelscooters toe aan hun gamma en sinds mei bieden ze ook deelsteps aan. Poppy is daarmee het eerste mobiliteitsplatform in Europa dat deze drie vervoermiddelen aanbiedt in één app.

“Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar de beste manier om van A naar B te gaan”, zegt CEO Valentin Haarscher. “Met Poppy hebben ze voor de eerste keer de mogelijkheid om te kiezen tussen een step, scooter of auto in één app.” De opzet heeft succes en de vloot werd in juni bijna verdubbeld. In totaal rijden er in Antwerpen en Brussel 1000 voertuigen waarvan 300 auto’s. Volgens Valentin Haarscher is Poppy een waardig alternatief voor de eigen wagen omdat het gebruikers laat kiezen voor de vervoermethode die zich het best leent voor elke trip. Ook schepen van Mobiliteit Koen Kennis is enthousiast over Poppy. “In Antwerpen moet elke gebruiker het vervoermiddel kunnen vinden waar hij op dat moment nood aan heeft. De multimodale aanpak van Poppy is een welkome aanvulling van ons mobiliteitsbeleid”, zegt hij.