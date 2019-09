Poppy in slechte papieren? “Neen, we plannen in 2021 rendabel te zijn” Redactie

18 september 2019

16u01 3 Antwerpen Hoewel steeds meer mensen gebruik maken van autodeelsystemen, is het voor de bedrijven die dergelijke diensten aanbieden moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ook Poppy draait nog steeds verlies. “Volgens ons model zijn we vanaf 2021 rendabel. Dat is een enorme uitdaging maar we zijn ervan overtuigd dat het kan.”

Deelsteps, deelwagen en deelscouters zijn vandaag niet meer weg te denken in de openbare ruimte. Een gat in de markt, zou je denken, maar niets is minder waar. Voor bedrijven die deelmobiliteit aanbieden is het vaak spartelen om het hoofd boven water te houden. Vooral de grote aankoopkost zorgt ervoor dat heel wat ritjes nodig zijn om nog maar break-even te draaien.

Dat geldt ook voor Poppy. “En voor alle andere spelers op de markt”, vertelt CMO Laetitia Gutierrez van Poppy. “Behalve Cambio maar dat is een totaal ander model dan bijvoorbeeld Poppy. Zij werken met een vaste standplaats en zijn minder flexibel. Wij richten ons bovendien op een ander soort gebruiker, namelijk eentje die voor korte ritten een wagen nodig heeft en dat vaak binnen de stad.”

Start-up

Toch maken ze zich bij Poppy geen zorgen en verwijst Gutierrez naar de recente opstart van Poppy als start-up anderhalf jaar geleden. “Geen enkele start-up is na anderhalf jaar rendabel. Volgens ons businessmodel kunnen wij tegen 2021 rendabel zijn. Dat is zelfs heel snel maar wij geloven dat dat kan.”

Dure wagens

De grote kost is volgens de CMO de aankoop van de vloot. Vooral de elektrische golf die al snel 30.000 euro kost en slechts aan 33 cent per minuut wordt terugverdiend maakt dat deelsystemen erg veel geld kosten om op te starten. Maar is een Poppywagen gewoon te luxueus en was een goedkoper model niet goed genoeg? “Neen”, zegt Gutierrez. “In de eerste plaats willen we onze gebruikers hetzelfde comfort aanbieden alsof het hun eigen wagen is. Mensen zouden nooit de switch maken als ze hun eigen wagen zouden moeten opgeven voor een wagen die niet comfortabel rijdt.” Daarnaast verwijst de CMO dat bepaalde functies nu eenmaal noodzakelijk zijn om Poppy te laten werken. Zo heb je een keyless-systeem nodig en een aan- en uitknop in de wagen. “Een noodzakelijk systeem dat wat extra geld kost”, klinkt het.

Maar die hoge kosten zijn niet de reden waarom een honderdtal wagens verhuisde naar Brussel, waar het bedrijf Zipcar overnam. “Die wagens voldeden niet aan onze kwaliteitsnormen en daarom beslisten we een aantal Antwerpse wagens naar Brussel over te brengen. Bovendien willen we een diversere vloot aanbieden met naast wagens, ook deelsteps en scooters”, aldus Gutierrez. Een scooter kost overigens maar 3.000 euro en kost 25 cent per minuut. Voor het bedrijf dus een pak goedkoper dan een wagen.

Gutierrez benadrukt ook dat Poppy voldoende middelen heeft om te blijven voortbestaan en 2021 te halen.