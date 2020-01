Poppentheater, graffiti of toch eerder een natuurwandeling? Dit zijn onze vijf tips voor het weekend ADA

24 januari 2020

09u37 0

Motorarium

Antwerpen

Beeldend kunstenaar Bram Rombouts, klankkunstenaar Wannes Deneer en stadsdichter Maud Vanhauwaert nodigen je graag uit op zaterdag 25 januari tussen 16 en 18 uur in het ‘Motorarium’. Samen houden ze er een theatrale ceremonie ter afscheid van de fossiele brandstoffen. Ze stellen daarbij een naakt motorblok tentoon, dat een laatste doodreutel uitstoot. Die reutel wordt live verwerkt tot een muzikale compositie. Oh, en natuurijk is er ook de bijhorende koffietafel. Maud Vanhauwaert was twee jaar lang Antwerps stadsdichter. Op Gedichtendag 30 januari geeft Maud de fakkel van stadsdichter door aan haar opvolger Seckou.

Dresscode: je reinste wit. Alles vindt plaats in de Belvedère in het Park Sorgvliedt, het prieeltje dat Maud omdoopte tot het Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam. Dit is haar laatste activiteit als stadsdichter op deze plek.

Zaterdag tussen 16 en 18 uur, gratis toegang.

Berchem, streetart-district

Berchem

Ontdek de verborgen wereld van street art en graffiti in Berchem. Tijdens een 2 uur durende tour met vertrek aan Berchem Station wandel je in groep naar de Zomerfabriek waar je wordt ondergedompeld in “urban culture”. Leer meer over de verschillende vormen van graffiti en street art en de verhalen achter de werken.

Start aan Berchem station om 11 uur op zondag 26 januari. Tickets kosten 15 euro. De opbrengst van deze wandelingen gaat naar nieuwe projecten, van ondersteuning tot materiaal- en liftkosten.

Sprookjeskoffer: Roodkapje

Borgerhout

Iedereen kent het verhaal over Roodkapje, het meisje dat haar zieke grootmoeder koekjes moet brengen in het bos. Onderweg komt ze de wolf tegen. Zal Roodkapje veilig bij haar oma geraken?

Poppentheater Jojo speelt dit alom gekende verhaal met een eigen, hedendaagse twist. Kom kijken en wijs Roodkapje de juiste weg. Deze productie van Poppentheater Jojo is speciaal gericht naar de allerkleinsten. Het verhaal wordt verteld door poppenspelers. De voorstelling duurt ongeveer een uur, zonder pauze. Tickets kosten 8 euro.

Zondag 14.30 uur in Poppentheater JOJO, Sterlingerstraat 54, 2140 Borgerhout.

Hamamelisfeesten

Kalmthout

De winterperiode is voor Arboretum Kalmthout een bijzondere tijd. Wanneer de meeste andere tuinen nog in winterslaap zijn, leeft de arboretumtuin helemaal op met de winterbloeiers. De toverhazelaars, hamamelis is hun wetenschappelijke naam, zijn werkelijk betoverend. Ze bloeien ongeacht koude of sneeuw met gele, oranje en rode bloemen op de kale takken en verspreiden een krachtig maar heerlijk zoet parfum doorheen de hele tuin.

Elke zondag kun je vanaf 11 uur ieder uur aansluiten voor een geleide wandeling door de arboretumtuin. De rondleiding brengt je langs de toverhazelaars en de andere winterbloeiende planten, en duurt ongeveer één uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is inbegrepen in je toegangsticket. Om 14 uur start er ook een wandeling in het Frans. Afspraak aan de vuurschaal.

Boekvoorstelling

Antwerpen

In juli 1942 werd de Antwerpse Eva Fastag opgepakt bij de eerste Duitse Jodenrazzia. Via Breendonk belandde ze in de net opgerichte Dossinkazerne. Daar werd ze tegen haar wil de typiste. Ze moest de lijsten opstellen voor de transporten, waarmee meer dan 25.000 Joden naar Auschwitz-Birkenau werden gevoerd. Minder dan 5 procent zou de oorlog overleven. Waar ze kon, pleegde Eva verzet, maar ze kon niet vermijden dat ook haar familie werd gearresteerd.

Antwerps historicus Pieter Serrien reisde naar Israël om het verhaal van deze 102-jarige Joodse vrouw op te tekenen. Hij stelt het boek speciaal voor aan het Antwerpse publiek in de Standaard Boekhandel op zaterdag 25 januari om 15 uur. De auteur wordt geïnterviewd en toont exclusief beelden van het interview dat de basis vormde voor het boek.

Gratis inkom! Maar wel graag inschrijven in de winkel of door te maken naar: sb.antwerpen@standaardboekhandel.be. Schoenmarkt 16-18, 2000 Antwerpen