Pop-upexpo Vreugde & Verdriet reist heel jaar door districten

18 september 2020

Na het succes van de tijdelijke tentoonstelling 'Vreugde & Verdriet. Antwerpen bevrijd 1944-1945' herneemt het Vredescentrum deze expo vanaf september in pop-upeditie. De expo bevat historische foto's, films en verhalen uit de bevrijdingsperiode en reist maandelijks langs verschillende locaties in Antwerpen.

Naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding na de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog opende het Vredescentrum vorig jaar de expo ‘Vreugde & Verdriet. Antwerpen bevrijd 1944-1945'. Vanuit getuigenissen, dagboeken en dagelijkse gebruiksvoorwerpen werd stilgestaan bij de Bevrijding en de periode van zowel blijdschap en heropbouw, maar ook onzekerheid en rouw die erop volgde. De blikvangers zijn niet alleen beelden van de vreugdetaferelen na de intocht van de geallieerden, maar ook voorwerpen en verhalen van Antwerpenaars die in een concentratiekamp hadden gezeten en pas veel later of zelfs nooit meer terugkeerden.

In september staat de expo in het Bernarduscentrum in Antwerpen. Daarna reist die verder naar bibliotheek Driehoek in Ekeren, het districtshuis in Wilrijk, het Maagdenhuis in Antwerpen en zo doet de expo tot september 2021 nog verschillende plekken in het district aan. Je kunt de pop-upexpo mits reservering individueel of met een gids bezoeken. Voor de scholen voorziet het Vredescentrum een gratis aanbod voor de derde graad van het lager en de eerste graad van het secundair onderwijs uit Antwerpen.