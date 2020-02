Pop, soul, rap én experiment: maak kennis met de vier Antwerpse halvefinalisten voor Humo’s Rock Rally Sander Bral

19 februari 2020

16u54 0 Antwerpen De halve finalisten voor Humo’s Rock Rally zijn bekend. Van de twintig genomineerde bands komen er drie uit Antwerpen en één uit Mechelen. Onze provincie vertegenwoordigd met Identity, Frantzis, SPLINTR en Sunday Rose - kersvers winnaar van De Nieuwe Lichting - een mooie mix van hiphop, rap, soul, pop en experiment. Alle twintig bands strijden half maart in Trix en de Gentse Vooruit voor een finaleplaats in de AB in Brussel.

Identity

De tijd dat het begrip ‘Rock’ in Humo’s Rock Rally overbodig werd, zijn we al ruim twee decennia gepasseerd. Ook bij solo-artiest Killian ‘Identity’ Mertens (24) zijn er geen of weinig gitaren te bespeuren. Onder invloed van onder andere Tupac begon hij tien jaar geleden teksten te schrijven die hij brengt in een mix van hiphop, rap en slam poetry, zowel in het Antwerps - of is het Mechels? - als in het Engels. Glints meets Tourist LeMC. Identity wist de jury te overtuigen op de preselecties in Turnhout waar zijn stijl en eigen ‘identiteit’ - de jury maakt ook mopjes - geapprecieerd werd. Aan zijn bindteksten en het geklungel met de laptop is volgens de jury nog werk.

Frantzis

Met vrienden Simon (24), Lukas (24), Alexis (26) en Sam (24) wist multi-instrumentalist Tom Frantzis (28) de jury in CC De Herbakker in Eeklo te overtuigen. Frantzis werkte eerder al samen met onder andere Luuk Cox van Shameboy en Discobar Galaxie en de Finse producer Hank Solo. De jury vond de zeemzoete maar dansbare pop met hier en daar een streep Ed Sheeran wel aardig maar net iets te afgelikt. Om door te stoten naar de grote finale in de Brusselse AB zullen Frantzis en de zijnen hun netjes geprogrammeerde engelenstemmen, gitaren, toetsen, electronica en percussie een goeie dosis rock-‘n’-roll moeten geven.

SPLINTR

In het verleden bewezen Goose (2002) en Compact Disk Dummies (2012) al dat je met stevige electrorock de meest prestigieuze muziekwedstrijd van dit land kan winnen. Anders dan die bands doet SPLINTR het zonder vocals en minder toegankelijke - noem het gerust obscure - gitaarrifjes. Is het de verfrissende kijk op muziek van David Van de Bosch (27), Maarten Schelkens (25), Jolan Decaestecker (23), Jeroen Godon (25) en Jess Jacob (29) waar de Belgische muziekgeschiedenis op zit te wachten? De jury vindt alvast van wel, hoewel ze bij de live-performance ietwat op de honger bleef zitten. Nog een pluspunt? Twee drums op het podium.

Sunday Rose

Het is niet de eerste keer sinds het ontstaan van Studio Brussels De nieuwe Lichting in 2013 dat finalisten in beide muziekwedstrijden opduiken. Zo ook de jonge Antwerpse Rachel ‘Sunday Rose’ Mulowayi (24), die enkele weken geleden nog door de Studio Brussel-luisteraar naar enige vrouwelijke winnares van De Nieuwe Lichting werd gestemd. Haar carrière begon met een Rihanna-cover op YouTube - samen met haar zus die we als Wayi kennen in The Voice - maar intussen vormt ze een volwaardige soulband met vijf muzikanten op het podium. Deze dame groeit snel, en wist zo de harten van de jury te winnen in Nosta in Opwijk. Voor fans van Amy Winehouse en Solange, de zus van.

Andere bands die op zaterdag 14 maart in Trix voor een finaleplaats strijden zijn Jakomo, Aarde Aan Daan, Dyce, Hugs Of The Sky, Kids With Buns en DK. De dag voordien wordt de halve finale gespeeld in de Gentse Vooruit onder Terms, Wolker, Yokan, All-Turn, Billboard en Winterfort.

