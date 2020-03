Pop, hiphop, folk, reggae en indie: jonge bands strijden om podiumplaats Twintig Achttien festival Sander Bral

05 maart 2020

16u53 0 Antwerpen Zes jonge lokale bands strijden volgende week in Kavka voor een podiumplaats op het gratis festival Twintig Achttien op de Konijnenwei in mei. De twee winnaars krijgen gratis studiotijd bij Big Dog Recordings en een waardebon van Keymusic. Daarnaast krijgen ze een plaats op de planken waar eerder al Laura Tesoro, Discobaar A Moeder en De KetnetBand stonden.

Met ‘Twintig Achttien ZKT.’ gaat het festival Twintig Achttien op zoek naar twee frisse, lokale bands om op het festival te spelen midden mei op de Konijnenwei achter het Vlinderpaleis. De winnaar van de juryprijs krijgt daarbovenop een hele dag gratis studiotijd in Big Dog Recordings en de winnaar van de publieksprijs krijgt een waardebon voor Keymusic. Toeschouwers die een stem willen uitbrengen voor hun favoriete artiest moeten aanwezig zijn in Kavka tijdens de concours.

Mix

De jury selecteerde uit vele inzendingen zes kandidaten. De vierkoppige indieband ‘Frango’, de pop achter ‘Frantzis’, die volgend weekend ook strijdt voor een finaleplaats in Humo’s Rock Rally, ‘Jungle Roots’ met zwoele reggae, de zeventienjarige rapper ‘Miserabele Johnny’, de zo mogelijk nog jongere rapper ‘O S K I’ en de twee studenten die het brein vormen van de folk achter ‘Redwood Dawn’.

De eerste band op Twintig Achttien ZKT. speelt vrijdag 13 maart stipt om 19.30 uur in Kavka aan Oudaan in het stadscentrum. Het eigenlijke festival speelt zich op de Konijnenwei af achter het justitiepaleis op zaterdag 16 mei. Namen zijn er voorlopig nog niet bekend. Het festival, dat in 2011 ontstond als een evenement van Chiro Lore, boekte eerder al artiesten als Slongs (Dievanongs), Laura Tesoro, Discobaar A Moeder, Tim Arisu, The Calicos, Evil Empire Orchestra en De KetnetBand.

Alle info twintigachttien.be.