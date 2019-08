Pop- en rockfestival Linkerwoofer valt licht terug naar 15.000 muziekfans PhT

04 augustus 2019

11u24 6 Antwerpen Veel Belgische topacts alweer op de vijftiende editie van Linkerwoofer. Vrijdag daagden er vijfduizend muziekfans op, zaterdag waren dat er dubbel zoveel. Met 15.000 bezoekers deed het pop- en rockfestival het minder goed dan vorig jaar, toen er 18.000 mensen werden geteld. “Toch zijn we tevreden” klinkt het bij de organisatie. Het weer zat alvast mee.

Na onder meer Warhola en Intergalactic Lovers vrijdag was het zaterdag vooral uitkijken naar The Van Jets, Bent Van Looy en Admiral Freebee. The Van Jets zetten er dit jaar een punt achter. Linkerwoofer was de laatste Antwerpse act de présence voor de West-Vlamingen. Frontman Johannes Verschaeve had er geweldig zin in en tijdens afsluiter ‘Two Tides of Ice’ dook hij het publiek in voor een nummertje crowdsurfen.

Tom Van Laere, alias Admiral Freebee, gaf zijn enige concert deze zomeren deed dat voortreffelijk met stevige versies van zijn grootste hits. Veel bezoekers bleven nog hangen voor de afterparty van Discobaar A Moeder.