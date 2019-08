Pooier takelt prostituee toe in Schipperskwartier: “Als ze minder dan 400 euro per dag had verdiend, kreeg ze problemen” BJS

29 augustus 2019

14u52 1 Antwerpen Een Roemeense pooier is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 3 jaar cel en 4.000 euro boete omdat hij in het Schipperskwartier een prostituee aftroefde. Hij vermoedde dat het slachtoffer geld achterhield.

De feiten speelden zich op 25 juni af in het Antwerpse Schipperskwartier. Een Roemeense prostituee kreeg het die nacht aan de stok met haar vriend Georgian S. (24), die eveneens haar pooier was. Volgens de verklaring van het slachtoffer had S. haar in het aangezicht geslagen. Hij vermoedde dat ze geld had achtergehouden. De vrouw toonde de verbalisanten ook twee snijwonden in de arm.

Niet veel later kwam het slachtoffer bij de politie langs omdat ze haar verklaringen wilde intrekken. “Dat gebeurde omdat ze door de familie van de beklaagde werd bedreigd. In het dossier zitten sms’en die dat bewijzen”, zei de procureur op het proces.

Georgian S. stond, naast het toebrengen van slagen en verwondingen, ook terecht voor seksuele uitbuiting. “Met minder dan 400 euro per dag moest het slachtoffer niet thuiskomen. Dan kreeg ze problemen”, aldus de procureur. “Het slachtoffer kreeg net genoeg geld om te overleven. De rest moest ze afgeven. En als er iets niet naar de zin van de beklaagde was, kreeg ze een pak rammel.”

De rechter vond de feiten bewezen en veroordeeld Georgian S. tot 3 jaar celstraf. Maar mogelijk komt hij veel langer vast te zitten. Zijn thuisland Roemenië wil hem immers berechten voor zijn betrokkenheid in een moorddossier.