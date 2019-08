Ponton voor waterbus aan Antwerps Steenplein afgesloten na verzakking CVDP

12 augustus 2019

14u11 0 Antwerpen In Antwerpen is het ponton aan het Steenplein maandag afgesloten nadat een verzakking werd vastgesteld. Het ponton kan voorlopig niet worden gebruikt als aanmeerplaats door de veerboot van en naar Linkeroever en door de waterbus.

Fietsers of voetgangers die de veerboot willen nemen, kunnen volgens de stad voorlopig best de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) gebruiken. Voor de waterbus wordt bekeken of er in de plaats kan worden aangemeerd op Linkeroever, waar die passagiers eveneens de voetgangerstunnel kunnen nemen.

Het ponton is ook een populaire plaats voor passanten om even te verpozen. Er zijn geen gewonden gevallen bij de verzakking en intussen is het ponton volledig ontruimd. De precieze oorzaak van het probleem wordt nog onderzocht.