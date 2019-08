Politiezone Antwerpen bezegelt bijzondere samenwerking met politie Singapore AW

21 augustus 2019

17u29

Bron: Belga 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft de voorbije dagen een delegatie van de Singaporese politie ontvangen. Hoogtepunt van dit officiële bezoek was de ondertekening van een MOU (memorandum of understanding) in het Antwerpse Havenhuis. De twee politiediensten bezegelden daarmee hun verdere samenwerking.

Het Antwerpse politiekorps bouwde in het verleden al samenwerkingsverbanden uit met de Baskische politie Ertzaintza en met de NYPD, de politie van New York. Het doel van deze samenwerkingen is om de Antwerpse politie beter, sterker en efficiënter te maken, luidt het.



Ook met de politie van Singapore werden de voorbije jaren al verschillende technieken, expertises en ervaringen uitgewisseld. Zo hebben drie leden van het arrestatieteam vorig jaar een opleiding in Singapore gevolgd om vanop de motor snel tussen te kunnen komen bij gevaarlijke incidenten zoals terreur.



De samenwerking tussen beide korpsen werd vandaag officieel gemaakt met de ondertekening van een MOU door de Antwerpse korpschef Serge Muyters en deputy commissioner Jerry See van de Singaporese politie.



Korpschef Serge Muyters is alvast enthousiast over de samenwerking: "De efficiëntie van de Singapore Police Force trok al jaren geleden mijn aandacht tijdens een persoonlijk bezoek aan Singapore. Ik ben vereerd dat dit nu resulteert in een officieel samenwerkingsverband via de MOU die we vandaag samen hebben ondertekend. In een wereld vol verandering en globalisering is internationale samenwerking, ook voor de lokale politie, noodzakelijk om goed voorbereid te zijn op alle toekomstige uitdagingen.”