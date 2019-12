Politiestagiairs in burger pakken gekende dief Sander Bral

05 december 2019

In de Osystraat werd iemand donderdagochtend het slachtoffer van een autoinbraak. Een dief sloeg een autoruit in en ging aan de haal met een laptop. Het slachtoffer was echter in de buurt en kon de dader zien weglopen. Hij zette de achtervolging in en werd hierbij opgemerkt door enkele probatiestagiairs van de Antwerpse politie. Dat zijn nieuwe inspecteurs die tijdens hun eerste maanden stage lopen in de verschillende afdelingen van het korps.

Ze waren buiten dienst en niet in politie-uniform. Toch zetten ze mee de achtervolging op de verdachte in. In de Van Arteveldestraat kon de verdachte gevat worden. Hij verzette zich hevig maar werd overmeesterd door de stagiairs en in bedwang gehouden tot een politiecombi ter plaatse was om de verdachte mee te nemen. Hij bleek goed gekend bij de politie en het gerecht. Hij was bovendien in het bezit van twee messen en drugs en hij was vrij onder voorwaarden. De verdachte werd gearresteerd.