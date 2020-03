Politierechtbank Antwerpen stelt bijna alle zaken uit BJS/BLG

16 maart 2020

16u56 0 Antwerpen De politierechtbank van het arrondissement Antwerpen, met afdelingen in Antwerpen, Turnhout en Mechelen, stelt in het belang van de volksgezondheid alle vastgestelde zaken tussen 16 maart en 3 april uit. De beklaagde(n) en de andere betrokken partijen zullen opnieuw worden opgeroepen voor een latere zitting. Er kan van die algemene regel wel worden afgeweken.

Als een beklaagde is aangehouden in de zaak waarin hij verzet heeft aangetekend, dan wordt die zaak in principe wel behandeld. Hetzelfde geldt voor zaken die eerder werden uitgesteld om na te gaan of de betrokkene al dan niet nog geschikt is om te rijden, zaken waarin de betrokkene de opheffing vraagt van zijn rijongeschiktheid en zaken waarin het openbaar ministerie de verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs vordert.

Ook zaken waarin op strafgebied al een vonnis werd uitgesproken en die enkel nog op burgerlijke gebied verder afgehandeld moeten worden, zullen behandeld worden als er voor alle partijen een advocaat tussenkomt en indien de partijen akkoord gaan met de schriftelijke verschijning. In zaken die voor uitspraak staan, zal vonnis worden uitgesproken zoals voorzien.

Burgerlijke zaken die worden ingeleid, worden in principe onbepaald uitgesteld. Enkel zeer dringende zaken zullen worden behandeld. Zaken die vastgesteld zijn voor pleidooien zullen enkel behandeld worden in zoverre er voor alle partijen een advocaat tussenkomt en indien de partijen akkoord gaan met de schriftelijke verschijning.