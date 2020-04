Politiemensen en verpleging bespuugd: parket houdt twee mannen aan Jan Aelberts

13 april 2020

17u41 0 Antwerpen Opnieuw heeft het Antwerps parket twee mannen aangehouden nadat ze de politie bespuugden. Allebei riepen ze dat ze Corona hadden en bedreigden ze de inspecteurs.

Het eerste incident vond zaterdagavond plaats. De politie moest tussenkomen bij een verkeersongeval. “Tijdens die tussenkomst begint een 53 jarige man te dreigen dat hij corona heeft en dat hij hen gaat besmetten”, klinkt het bij het parket. “Hij spuwt en hoest naar de politiediensten. Na overbrenging naar het ziekenhuis herhaalt de man het spuwen naar de inspecteurs die hem begeleiden. Hij herhaalt bovendien meermaals dat hij Corona heeft. De man werd maandagvoormiddag voor de onderzoeksrechter geleid die besliste hem aan te houden.”

Nog zaterdagavond kwam de politie ter plaatse bij een vechtpartij in de Lange Dijkstraat in Antwerpen. Als ze een 38 jarige man staande houden, wordt die weerspannig en spuwt hij bewust in het gezicht van de inspecteurs. Hij bedreigt hen ook meermaals met de dood, roept dat hij corona heeft en begint te hoesten. Ook tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis en in het ziekenhuis zelf uit hij doodsbedreigingen, schopt en spuwt hij zowel naar het verplegend personeel als de politiediensten. De man werd maandagvoormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Ook hij blijft aangehouden.

“We blijven zeer streng optreden tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers”, besluit het parket. “Dit gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.”