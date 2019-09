Politieman buiten dienst verijdelt handtasdiefstal in Antwerpen



CVDP

22 september 2019

15u20 0 Antwerpen Zaterdagavond werd een vrouw slachtoffer van een handtasdief in de Hoogstraat in Antwerpen.

De verdachte verborg zijn handelingen met behulp van een jas en ging aan de haal met de handtas van de vrouw. Op dat moment passeerde een politieman buiten dienst, die een tijdlang voor het team gauwdiefstallen had gewerkt. Hij had de diefstal in de gaten en volgde de verdachte terwijl hij zijn collega’s verwittigde. De verdachte kon in de Augustijnenstraat gearresteerd worden. De 40-jarige man bleek goed gekend bij de politie, illegaal in ons land en geseind voor een onderzoek door de politie van Gent. De handtas kon aan het slachtoffer worden teruggegeven.