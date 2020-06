Politieman buiten dienst vat fietsdief onder Koningin Astridplein Sander Bral

01 juni 2020

15u28 0

Een politieman buiten dienst merkte zondagnamiddag een man op in de fietsenstalling onder het Koningin Astridplein. De man was met een kniptang een fietsslot aan het bewerken. Toen hij hierop werd aangesproken, beweerde hij dat hij zijn fietssleutel was verloren. De politieman verwittigde zijn collega’s, die de man controleerden. Hij bleek gekend voor tal van feiten, waaronder eerdere gevallen van fietsdiefstal. De man werd gearresteerd en wordt voorgeleid.

Ook in de Zakstraat kwam de politie tussenbeide bij een mogelijke fietsdiefstal. Een man merkte zondagavond iemand op die op de fiets van zijn buurman reed. Die buurman bevestigde aan de politie dat zijn fiets inderdaad gestolen was voor zijn deur. De jongeman op de fiets werd samen met een vriend onderschept door het Orida-fietsteam. Hij beweerde de fiets recent te hebben aangekocht. De fiets werd door de politie in beslag genomen en alle betrokkenen worden verhoord voor hun aandeel in de feiten. Ook de fiets van de tweede persoon werd in beslag genomen om uit te sluiten dat hier ook sprake is van diefstal.