Politiekantoren gesloten op Hemelvaart Jan Aelberts

14 augustus 2019

20u15 0 Antwerpen Behalve die van de Oudaan, Unolaan en Noorderlaan, zijn morgen 15 augustus alle politiekantoren gesloten voor Hemelvaart en, in Antwerpen, Moederdag.

Het kantoor op de Noorderlaan is de hele dag en nacht open. De kantoren Oudaan in het centrum en het kantoor op de Unolaan zijn open van 9 uur tot 20.30 uur. Vrijdag 16 augustus is het opnieuw business as usual voor de Antwerpse politie. Zij maken de brug niet.

Om wachttijden te vermijden raadt de Antwerpse politie aan eerst een afspraak te maken op hun website.