Politiekantoren, behalve één, werken vanaf de zomer enkel nog op afspraak: vakbonden willen dat plan wordt bijgestuurd en zes kantoren klok rond openblijven

28 januari 2020

22u58 2 Antwerpen Vanaf de zomer kun je in 14 van de 15 Antwerpse politiekantoren enkel nog op afspraak binnen. Een 90-tal onthaalmedewerkers krijgt een hertekende functie. De kwestie mondde dinsdag in de gemeenteraad uit in een stevig debat. Een aantal personeelsleden en vakbonden volgde de discussie vanop de publiekstribune. Tussen de politietop, de stad en de vakbonden loopt er nog sociaal overleg.

Bij de vakbonden hoorde je voor de start van de raadszitting ongerustheid. “We vragen dat de burgers, verdeeld over het hele grondgebied van de stad, in zes politiekantoren vrij kunnen binnenlopen zónder afspraak. En niet alleen op de Noorderlaan”, zegt Anka Lannoy, afgevaardigde politie bij de socialistische overheidsvakbond ACOD. “Als je nog slechts één kantoor open houdt, zal dat gevolgen hebben voor de interventieteams. De mensen zullen sneller het noodnummer bellen. Anderzijds gaat de drempel ook verhogen voor kwesties die gevoelig liggen (intrafamiliaal geweld is een voorbeeld, red.). Slachtoffers zullen minder snel de stap naar de politie zetten.”

Blauwe Lijn

De vakbonden vragen zich ook af hoe de onthaalfunctie zal worden samengesmolten met de wijkwerking. Korpschef Serge Muyters verdedigde tijdens de gemeenteraad de reorganisatie, maar is wel bereid om voor bepaalde specifieke gevallen op het terrein wat bij te sturen. “Voor 2012 werd in Antwerpen ofwel geïnvesteerd in wijkwerking of in noodhulp. Daarna hebben we dat gedaan voor beide. In dringende gevallen gaan we náár de mensen toe met onze mobiele kantoren (de combi’s, red.). Dat we voor ‘afspraakkantoren’ hebben gekozen, heeft voor meer efficiëntie gezorgd. Verder is het ook zo dat het steeds moeilijker werd om voldoende personeel te vinden voor het onthaal in onze kantoren. Ik heb alle begrip voor wie nu een andere taak moet gaan vervullen. Maar ik geef ook graag mee dat we 12 mensen extra zoeken om de Blauwe Lijn (0800 123 12) te bemannen.”

Sp.a onder vuur

Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Nahima Lanjri (CD&V) toonden zich zeer kritisch voor de nieuwe aanpak. Dewinter gaf sp.a een veeg uit de pan. “In hun verkiezingsprogramma gingen ze voor ruimere openingsuren en een betere wijkwerking. Daar blijft niets van over.” Volgens Dewinter zullen er voor de omvorming naar ‘afspraakkantoren’ geen 40 medewerkers nodig zijn, maar mogelijk 100. “Hoe ga je dan nog meer blauw op straat krijgen?”

Lanjri noemt de zaak alarmerend. “Denk aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld, of aan de bejaarde mensen die we naar de Noorderlaan gaan sturen. Kies toch voor een gemeenschapsgerichte politie en herwaardeer de rol van de wijkagent.”

Keuzes gemaakt

Bart De Wever toonde begrip voor het ongenoegen bij medewerkers en erkende het emotionele element van bereikbare kantoren. “Mensen hechten zich daaraan. Maar we hebben een fundamentele keuze gemaakt. Kies je voor meer politie op straat of hou je agenten binnen? Het kost erg veel om agenten achter muren te houden. Zeker als slechts twee procent van de bezoekers ‘s nachts naar een politiekantoor trekt. Onze focus ligt op een gemeenschapsgerichte politie. Netto wint de stad bij onze aanpak.”

Woensdag is er een overleg voorzien met de vakbonden.