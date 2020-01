Politiek afscheid komt nóg sneller voor Ludo Van Campenhout: “Hij krijgt zijn ziekte niet onder controle, deze week duiden we opvolger aan” Philippe Truyts

06 januari 2020

20u55 80 Antwerpen N-VA had hem een afscheid in schoonheid gegund tegen oktober. Maar ook dat zit er voor Ludo Van Campenhout (53) niet meer in. De politicus is alweer hervallen in zijn drankverslaving. “Hij krijgt zijn ziekte niet onder controle. De opvolging zal sneller gebeuren”, zo liet Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau maandagavond weten. “Deze week duiden we de nieuwe schepen aan.” Wie dat wordt, is nog onduidelijk.

De laatste comeback van schepen van Sport en Diamant Ludo van Campenhout is ondanks alle goede bedoelingen al na een maand geëindigd. Begin december gaf hij nog een interview aan Het Laatste Nieuws, na een nieuwe behandeling tegen zijn verslaving.

De dag voordien had hij officieel zijn ontslag als schepen gegeven. De Antwerpse partijtoppers Bart De Wever en Fons Duchateau kwamen met hem overeen dat hij in functie zou blijven tot 1 oktober 2020. “Dan kan hij nog enkele mooie projecten oogsten en is de kans op herval veel kleiner”, zo zei N-VA.



Van Campenhout leek ook doordrongen van die boodschap en zijn precaire situatie. “Gecontroleerd drinken: dat lukt niet met mijn probleem. Elke druppel is er één te veel.”

“Al het mogelijke gedaan”

Toch is het snel weer de verkeerde kant uitgegaan. In die mate dat N-VA maandag beslist heeft om Van Campenhout bijna negen maanden vroeger dan gehoopt te vervangen. Sowieso was het de bedoeling om een nieuwe schepen een aantal maanden te laten warmlopen voor die de job definitief zou overnemen. “We hebben als partij alles gedaan wat maar mogelijk was”, zo deelde Fons Duchateau ons maandag mee. “Maar het beste wat we nu kunnen doen, is Ludo meteen te laten stoppen.”

Het beste wat we nu kunnen doen, is Ludo meteen te laten stoppen als schepen Fons Duchateau, Antwerps N-VA-voorzitter

Van Campenhout werd schepen na de Visa-crisis in Antwerpen, nu zeventien jaar geleden. Hij vecht al een decennium tegen de drankduivel. Begin 2012 kickte hij drie weken af op Curaçao. Vijf jaar later volgde een nog zwaardere kuur bij de Broeders Alexianen in Tienen. Vorig jaar bleken de federale verkiezingen van 26 mei een breekpunt. Van Campenhout miste maar net een herverkiezing en zocht troost in de fles. Tegen oktober moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Na anderhalve week mocht de politicus naar huis. In december ging hij opnieuw aan het werk. Met de plechtige belofte om zijn therapie trouw te volgen. De partij loste hem van geen vin.

Wat nu?

Het mocht helaas niet baten. Van Campenhout, maandag onbereikbaar voor commentaar, zal een ander leven moeten proberen op te bouwen buiten de actieve politiek. Dat zoiets een uitdaging wordt, gaf hij in het interview van december al aan. “Toen ik als kleine jongen over de Grote Markt liep, droomde ik er al van om ooit in het stadhuis te werken.”

Wie hem opvolgt, beslist N-VA een van de komende dagen. Een aantal mogelijke namen circuleerden al in de wandelgangen: gemeenteraadsleden Koen Laenens, Peter Wouters (ex-districtsburgemeester in Deurne), Els Van Doesburg en Nathalie van Baren.

