Politiefietsen vernield tijdens overlastcontrole Sander Bral

07 augustus 2020

14u51 0

Het politiewijkteam Kiel werkte donderdag op overlast in de omgeving. Door de hoge temperaturen was het vrij rustig in de Kielse straten. Maar toch kon de politie twee sluikstorters betrappen. Via het cameranetwerk zag de politie iemand een witte zak wegzetten aan een glascontainer.

Iemand anders is betrapt toen hij een zak naast een vuilbak zette, hoewel er naast die vuilbak een sorteerstraat is. Twee keer kregen de sluikstorters een gas-boete.

Daarnaast hebben tijdens een controle in het Kielpark onbekenden twee voorlichten van de dienstfietsen van de politie afgebroken.