Politie zoekt met man en macht naar geboeide gevangene die ontsnapt na politieverhoor BJM PLA TT

13 augustus 2019

16u11

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 318 Antwerpen De politie zoekt met man en macht naar een Nederlander van 23 jaar die vlak voor de middag in Antwerpen is ontsnapt na een ondervraging. Een zoektocht met behulp van de politiehelikopter leverde voorlopig niets op.

De man van Marokkaanse afkomst was vanochtend voor verhoor overgebracht naar de kantoren van de Antwerpse FGP aan de Noordersingel in Borgerhout. Na afloop slaagde hij erin te voet te vluchten richting Borgerhout. Mogelijk stond er een vluchtauto de man op te wachten aan de overkant van de Singel in de buurt van muziekcentrum Trix, maar dat is nog niet duidelijk.

Volgens Kristof Aerts van het parket in Antwerpen was de gevangene geboeid. Ondanks de inzet van een politiehelikopter kon de Nederlandse drugverdachte ontkomen.

De man zat in de cel nadat hij in de nacht van 4 juni samen met een kompaan op heterdaad werd betrapt tijdens het uithalen van cocaïne uit een container. Vorige week maandag verlengde de raadkamer zijn aanhouding nog met een maand.