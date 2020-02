Politie zoekt 90-jarige Pieter Schrooten: “kan verward overkomen” Jan Aelberts

05 februari 2020

18u10 0 Antwerpen De politie is op zoek naar de 90-jarige Antwerpenaar Pieter Schrooten. De man is vermist sinds 4 februari.

Schrooten verliet dinsdag 4 februari rond 11 uur te voet zijn woning aan de Oudevaartplaats in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Pieter is volgens het opsporingsbericht van de federale politie 1,70 meter lang en hij is normaal gebouwd. Hij heeft witgrijs haar en bruine ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Schrooten een beige broek, een lichtbruine trui, twee bruine vesten en een donkerblauwe lange mantel. Hij had ook een bruine pet op. Mogelijk had hij één of meerdere koffers bij zich. De man, nog volgens de politie, verward overkomen.

Wie meer info heeft kan de politie contacteren op het gratis nummer 0800/30.30.0. of via opsporingen@police.belgium.eu.