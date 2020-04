Politie vreest nieuwe afrekeningen na recordvangst van 4,1 ton cocaïne PLA & CVDP

Bron: Belga 6 Antwerpen In Amsterdam is de spanning tussen drugsbendes opgelaaid nadat vorige week een lading van 4,1 ton cocaïne in een Antwerpse loods werd onderschept. De lading zou besteld zijn door een Amsterdamse drugsbende waarvan eerder al twee leden werden doodgeschoten. Eén van hen is oud-Antwerpvoetballer Kelvin Maynard. De Nederlandse politie vreest nieuwe afrekeningen.

Ex-Antwerpvoetballer Kelvin Maynard (32) werd vorig jaar vermoord tijdens een schietpartij in Amsterdam. Twee weken eerder werd de Nederlandse crimineel Genciël Feller (23) doodgeschoten in Curaçao. Ze werden beiden gelinkt aan dezelfde criminele organisatie die nu ook achter het mega-drugstransport van 4,1 ton cocaïne zou zitten.

De drugsbrigade van FGP Antwerpen en de douane namen de container met drugs vorige woensdag in beslag in een loods in de Bremerstraat. “In de loods en bij latere huiszoekingen werd in totaal 4,1 ton cocaïne gevonden, drie AK-47's machinegeweren, vier pistolen en verschillende pgp-toestellen”, liet het parket van Antwerpen gisteren weten.

In totaal werden veertien verdachten gearresteeerd, vooral jonge Nederlanders tussen 18 en 39 jaar. Volgens de Amsterdamse stadskrant Het Parool zijn minstens zes van hen afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost.

Misdaadverslaggever Paul Vugts (Het Parool): “Dat nu weer een groep verdachten uit Zuidoost in deze enorme drugszaak in Antwerpen zijn verwikkeld, doet de spanning in het lokale criminele milieu in Amsterdam verder oplopen. Sinds het najaar heerst in Zuidoost al grote onrust door meerdere moordaanslagen op leden van een groep die volgens de geruchten in de onderwereld voortkwamen uit de diefstal van een partij van 400 kilo cocaïne. Die zou eigendom zijn geweest van de bekende Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel.”

De veertien verdachten die voorlopig in een Antwerpse cel zitten verschenen dinsdagochtend voor de raadkamer. Voor tien van hen werd de aanhouding bevestigd. Drie mannen vroegen uitstel.

Trucker vrijgelaten

Een jonge Nederlandse truckchauffeur die de koelcontainer ophaalde aan kaai 1700 en naar de loods in de Bremerstraat reed, werd als enige vrijgelaten. Advocate Sanne De Clerck: “De man zegt niets van de drugslading af te weten. In normale tijden voerde hij enkel transporten uit voor één vaste opdrachtgever. Door de coronacrisis pakte hij ook andere opdrachten aan. Eén daarvan was de rit met een koelcontainer van kaai 1700 naar de loods in Bremerstraat.” De onderzoeksrechter wilde de jongeman het voordeel van de twijfel geven en hem bij handlichting vrijlaten.