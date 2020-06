Politie vordert dienst Stadsreiniging op om achtergelaten afval in park Belvédère op te ruimen Toon Verheijen

21 juni 2020

16u49 0

De politie Antwerpen heeft dit weekend de stadsdiensten moeten optrommelen om het park Belvédère op te ruimen. “Meer en meer mensen die de buitenlucht opzoeken, laten hun vuil achter na bijvoorbeeld een picknick in een park of op een plein”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Onze wijkteams besteden daar extra aandacht aan. Zaterdagochtend trok heel wat afval in het park Belvédère de aandacht van ons wijkteam van het Eilandje. De avondlijke gebruikers van het park hadden het park nogal vuil achtergelaten. Ze hadden hun afval niet meegenomen en ze hadden het ook niet in de vuilnisbakken gestoken. Op verschillende plaatsen in het park lagen lege pizzadozen en drankblikjes. Aan de -vuilnisbakken hoopte heel wat afval zich op. Her en der lagen scherven van glazen flessen. We hebben daarop de dienst stadsreiniging van Stad Antwerpen gevraagd om het achtergelaten afval op te ruimen. Nog voor 11 uur zondagmorgen was het park weer spic en span.”