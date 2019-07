Politie vindt pistool, bivakmuts en masker in garage: 19-jarige aangehouden Jan Aelberts

12 juli 2019

17u08 18 Antwerpen De politie heeft in een garagebox in Wijnegem een pistool, een bivakmuts en een masker gevonden. De vermoedelijke eigenaar, een 19-jarige man, werd aangehouden.

Een onderzoek van het drugsondersteuningsteam mondde deze week uit in 3 huiszoekingen in Deurne, Wijnegem en Geel. Daarbij kregen de onderzoekers bijstand van de mobiele eenheid en drugshond Racko.

Op één van de locaties werd een verdachte aangetroffen. De speurders kwamen ook een garagebox op het spoor. Daar werden verschillende zaken aangetroffen die wijzen op de handel en verkoop van drugs. De politie nam precisieweegschalen en verpakkingsmateriaal in beslag en vond sporen van cocaïne.

In de box werden ook een vuurwapen met munitie, een bivakmuts, een masker, handschoenen en een overall gevonden. De 19-jarige verdachte werd aangehouden, er wordt onderzocht of de gevonden voorwerpen in verband gebracht kunnen worden met andere feiten.