Politie vindt namaakkleding in Handelstraat: Twee winkels verzegeld Jan Aelberts

08 juli 2019

13u32 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft twee winkels in de Borgerhoutse Handelstraat gecontroleerd omdat er een vermoeden was van de verkoop van namaakkledij.

Er werd vastgesteld dat er inderdaad namaakspullen in beide filialen van de winkel te koop werden aangeboden. Ook werd één zwartwerker betrapt. De kledij werd in beslag genomen en beide winkels werden in opdracht van het parket verzegeld.