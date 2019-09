Politie vindt 8,5 kilo cannabis in verborgen ruimte in koffer: drietal riskeert 3 jaar cel BJS

26 september 2019

17u24 0 Antwerpen Drie mannen riskeren drie jaar cel en 3.500 euro boete voor hun betrokkenheid bij de dealen van cannabis. De mannen werden opgepakt na de vondst van 8,5 kilo cannabis in een verborgen ruimte in een kofferbak.

De politie werd op 19 juni 2018 verwittigd door een bewoner van de Floris Primsstraat op het Antwerpse Kiel. De getuige had in de straat twee verdachte voertuigen opgemerkt. Errond stonden twee mannen, later geïdentificeerd als de Fransmannen Brahim A. en Karim B. Ze gedroegen zich erg zenuwachtig en waren voortdurend aan het telefoneren.

De politie kwam ter plaatse en nam in een van de auto’s een sterke cannabisgeur waar. Het voertuig werd daarop volledig uitgekamd. Bij het doorzoeken van de kofferbak was het prijs: in een verborgen ruimte zaten acht vaccuümzakken met cannabis. Het ging in totaal om 8,57 kilo. Brahim A. had ook nog eens 535 euro in kleine coupures op zak. 11 briefjes van 20 bleken vals.

De twee verdachten werden gearresteerd. Brahim A. ontkende. Hij was naar eigen zeggen naar Antwerpen gekomen om een auto op te halen, maar wist van de drugs in de kofferbak niets af. Karim B. beriep zich op zijn zwijgrecht.

Telefonie- en sporenonderzoek bracht een derde verdachte in beeld: Rachid I., een 49-jarige man met ellenlang strafblad die in een straatje vlakbij de Floris Primsstraat woont. In zijn woning werden verschillende gsm’s gevonden, alsook een precisieweegschaal (met een maximaal vermogen tot 5 kilo) en 1.600 euro cash. Rachid I. gaf uiteindelijk toe dat hij de drugs in bewaring had gehouden. Dat hij een dealer was, ontkende de man.

De advocaten van Rachid I. en Brahim A. vroegen respectievelijk een autonome probatiestraf en de vrijspraak. Karim B. liet verstek gaan.

Het vonnis wordt eind oktober verwacht.