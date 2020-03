Politie verzegelt twee horecazaken na negeren van

coronamaatregelen CVDP

29 maart 2020

14u23 1 Antwerpen Vrijdag en zaterdag zijn in Antwerpen twee horecazaken bestuurlijk gesloten omdat ze zich niet aan de opgelegde maatregelen hadden gehouden in de bestrijding van het COVID-19-virus.

De zaak in Berchem kreeg eerder al twee processen-verbaal omdat daar het samenscholingsverbod genegeerd werd en omdat ze de zaak toch draaiende zouden hebben gehouden. De uitbater had de ramen van de zaak met tape afgeplakt zodat de politie niet meer kon binnenkijken. In Borgerhout stelde de politie vast dat er 23 mensen binnen waren die een waterpijp rookten. Ook hier werd een proces-verbaal opgesteld. Op 26 maart verzegelde de politie in opdracht van de burgemeester beide zaken voor zolang de COVID-19-maatregelen van kracht zijn. De waterpijpen en de bijhorende attributen zijn in beslag genomen.