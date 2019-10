Politie verzegelt drugspand: “Meer dan 25 dosissen heroïne gevonden” Jan Aelberts

14 oktober 2019

16u38 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft zondag een drugspand verzegeld in de Onderwijsstraat. Er werd niet alleen drugs verkocht, in de studio werd ook drugs gebruikt. De bewoner werd gearresteerd.

Zondag viel het oog van het wijkondersteuningsteam op een man die zich verdacht gedroeg. Hij kwam uit de metro aan de Schijnpoortweg en wandelde in de richting van de onderwijsstraat. Op een gegeven moment werd hij binnengelaten in een woning en enkele minuten later stond hij weer op straat. Bij controle gaf de man toe dat hij net heroïne had gekocht.

Er volgde meteen een huiszoeking in het pand waar de man had aangebeld. Er waren 13 mensen in de woning aanwezig. De hele studio lag bezaaid met drugsattributen en gebruiksmateriaal. Er werden dus niet alleen drugs verkocht, maar het de studio werd ook ter beschikking gesteld van gebruikers. Er werden op verschillende plaatsen verdovende middelen gevonden.

Er werden meer dan 25 dosissen heroïne gevonden en een som geld. De bewoner van het pand werd gearresteerd en moet bij de onderzoeksrechter komen. Het pand werd in opdracht van het parket verzegeld.