Politie verbiedt ‘vredevol protest’ voor Akram, advocaat Mary vraagt om “sereen onderzoek” Patrick Lefelon

21 juli 2020

11u49 46 Antwerpen De familie van Abderrahman Kadri (29) laat zich door toppleiter Sven Mary bijstaan voor het gerechtelijke onderzoek naar de dood van de Algerijnse jongeman. Hij stierf zondagmiddag na een De familie van Abderrahman Kadri (29) laat zich door toppleiter Sven Mary bijstaan voor het gerechtelijke onderzoek naar de dood van de Algerijnse jongeman. Hij stierf zondagmiddag na een politietussenkomst in het Antwerpse Statiekwartier. Er zou vandaag ook een ‘vredevol protest’ plaatsvinden, al wordt gevreesd dat die uit de hand zal lopen.



Advocaat Sven Mary heeft aan de Antwerpse onderzoeksrechter laten weten dat de familie Kadri zich burgerlijke partij stelt. Volgens de familie is er sprake van racisme en onnodig politiegeweld bij de arrestatie van Abderrahman “Akram” Kadri afgelopen zondag.

Om dat aan te klagen, wordt er vandaag omstreeks 14 uur een vredevol protest aangekondigd, voor het hoofdkantoor van de politie op de Oudaan. Volgens de politie is de manifestatie niet aangevraagd en dus niet toegelaten. Wie naar de Oudaan afzakt, riskeert bestuurlijk te worden aangehouden.

Lijkschouwing

Het Antwerpse parket vorderde zondagavond een onderzoeksrechter nadat Abderrahman Kadri na een hartstilstand was overleden in het ziekenhuis. Er is ondertussen een lijkschouwing uitgevoerd. Daarvan zijn nog geen resultaten bekend.

“De juiste omstandigheden van de arrestatie en het overlijden worden nu volop onderzocht”, zegt woordvoerster van het parket Lieselotte Claessens. “De onderzoeksrechter verzamelt alle informatie om een duidelijk beeld te krijgen over wat er nu juist is gebeurd en wenst in alle sereniteit haar onderzoek verder te zetten.”

Advocaat Sven Mary dringt eveneens aan op een sereen onderzoek. “De familie zit diep in de put door het verlies van Akram. Zij wil weten wat er precies is gebeurd. Dat kan enkel als de onderzoeksrechter een zo volledig mogelijk onderzoek kan voeren. Ik heb ervaring met dit soort dossiers, onder andere in de zaak Adil, toen ik de agenten bijstond. Op de barricaden klimmen helpt zo’n onderzoek niet vooruit.”

Abderrahman “Akram” Kadri kwam niet voor het eerst in aanraking met de politie. Hij was gekend voor verschillende drugsfeiten. Eind februari was hij nog gearresteerd voor enkele diefstallen. Hij zat toen drie weken in voorarrest. Op 20 juni werd hij door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor verschillende diefstallen. Of hij beroep heeft aangetekend, is niet duidelijk.